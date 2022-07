“Zone Interdite” « Fiestas, traditions et concours loufoques : les Français raffolent des fêtes de villages » mardi 2 août sur M6

Mardi 2 août à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera de découvrir sur M6 un inédit de l'été du magazine “Zone Interdite” : « Fiestas, traditions et concours loufoques : les Français raffolent des fêtes de villages ».

Chaque été, la France s’emballe pour les fêtes de villages. Des milliers d’entre elles sont organisées à travers toutes nos régions. Succès phénoménal auprès des vacanciers, c'est la sortie familiale par excellence : concerts, jeux, concours, marchés... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Un engouement tel que certaines petites communes sont prises d’assaut, comme Saoû dans la Drôme. Sa fête du Picodon, fromage de chèvre AOP (Appellation d’origine protégée), attire près de dix mille visiteurs dans ce village de cinq-cents habitants. Musique, dégustations, spectacles… et une grande question : quel producteur de fromages décrochera le prix du meilleur Picodon ?

Pour célébrer sa fleur fétiche, la lavande, Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) organise un gigantesque défilé. Deux-cent-cinquante musiciens, cinquante danseurs… et le clou du spectacle : la parade des chars fleuris fabriqués par des familles de la région. Cela fait un an qu’Emmanuelle et Lionel travaillent pour éblouir les quatre-vingt-mille visiteurs. Un public qu’il faut aussi nourrir. En deux jours, Jean-Luc, restaurateur, réalise un chiffre d’affaires équivalent à un mois de travail.

Encore plus pittoresque : la « Pourcailhade » de Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées). On y célèbre tous les ans le cochon avec des concours délirants : course de porcelet, concours du plus gros mangeur de boudin et même championnat du cri de cochon. Cette année, Noël Jamet vient en camping-car de sa Normandie natale pour défendre ses titres : il est cinq fois champion de France et neuf fois champion du monde de la discipline !

À Brou (Eure-et-Loir) près de Chartres, on fête l’agriculture avec une compétition spectaculaire : des courses de moissonneuses batteuses, préparées comme des voitures de rallye. Et cette année, Marie et huit autres femmes seront sur le ligne de départ.

Fiestas, traditions et concours loufoques : cet été, Zone Interdite vous invite à faire la fête à travers les villages de France.