“66 Minutes Grand Format” dimanche 31 juillet sur M6 : les reportages diffusés (vidéo)

Dimanche 31 juillet, Xavier de Moulins vous donne rendez-vous à 17:45 sur M6 pour “66 Minutes Grand Format”. Deux reportages à voir ou à revoir cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, “66 Minutes : Grand Format” explore cet été l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

« Thalasso et spa : tout pour le bien-être »

Situé au Portugal, l’hôtel Six Senses est reconnu pour sa célèbre cure de sommeil.

Au cœur des vignobles, cet établissement d’exception vous offre des prestations sur-mesure !

« Seattle, l'émeraude des Etats-Unis »

Partez à la découverte du grand Nord-Ouest américain, et de sa ville emblématique : Seattle.

66 Minutes vous propose une virée entre lacs et montagnes dans un des berceaux de la High Tech - c’est la ville où ont grandi entre autres Amazon et Microsoft. Et ils sont très friands de savoir-faire typiquement français.