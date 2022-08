“Maison à vendre” : trois numéros à revoir jeudi 4 août sur M6 avec Stéphane Plaza (vidéo)

Jeudi 4 août à partir de 21:10, M6 proposera de voir ou de revoir trois numéros du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza.

Aurélia, Jessica et Katia / Michel et Armande

À Vence, Armande, 84 ans, et Michel, 88 ans, habitent dans un quartier résidentiel mais leur maison n’est plus du tout adaptée à nos seniors. Ils veulent la vendre au plus vite pour s’installer dans un appartement de plain-pied.

Stéphane Plaza va se déplacer dans le sud pour leur venir en aide et Sophie Ferjani va donner un vrai style à chaque pièce de cette maison pour provoquer un vrai coup de cœur.

Aurélia, 40 ans, Jessica, 37 ans, et Katia, 36 ans, sont 3 sœurs qui doivent vendre leur maison familiale de Vaugrineuse dans l’Essonne.

Stéphane Plaza va aider cette fratrie à vendre au mieux cette maison... et au plus vite ! Quant à Emmanuelle Rivassoux va redonner vie à cette maison pour qu’une famille puisse s’y projeter.

Aline / Amandine et Jean-Yves

Carole Carat, la sœur de Fabienne Carat, accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Amandine, 34 ans, Jean-Yves, 41 ans, et leurs 3 enfants de 8, 5 et 2 ans. Ils vivent actuellement à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, dans un… 61m². Le couple avait acheté cet appartement quand ils n'étaient que 2 mais à 5, cette surface n'est plus du tout adaptée. Ils souhaitent déménager pour avoir plus d'espace mais, pour l'instant, ils n'ont eu aucune visite, et la situation semble bloquée.

Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout mettre en oeuvre pour vendre au plus vite !

Cap sur Marseille où est installée Sophie Ferjani. L'architecte d'intérieur accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Aline, 63 ans, ancienne assistante de direction et toute jeune retraitée, qui vit près du Vieux-Port de Marseille. Elle a emménagé dans son appartement avec ses 3 enfants il y a 14 ans, après son divorce. Aujourd'hui, ses enfants ont quitté le nid, et Aline ne peut plus assumer toutes les charges de cet appartement qu'elle aime tant. Mais elle est complétement dépassée par la vente de ce bien atypique, qui peut être plutôt effrayant pour des acheteurs…

Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont revoir l'agencement de toutes les pièces et mettre en valeur les atouts de cet appartement à la localisation idéale pour enfin provoquer le coup de cœur chez les visiteurs.

Chantal / Jean-Philippe

Chantal, 42 ans, vit depuis 10 ans à Osny dans le département du Val d'Oise avec ses 2 fils, Jérémy, 18 ans, et Quentin, 11 ans, dont elle est très proche. Elle est divorcée depuis deux ans et vient de perdre son travail ; elle ne peut plus du tout assumer seule la grande maison dont elle est propriétaire. Chantal est très entourée par ses amis qui qualifient sa maison de « maison du bonheur ». Mais elle doit la vendre de toute urgence pour sortir la tête de l'eau et subvenir aux besoins de ses enfants. Cette vente lui permettrait de partir s'installer en location dans le sud. Mais cette maison est en vente depuis 9 mois et malgré les 90 visites qu'elle a reçues, Chantal n'a aucune offre !

Pour Stéphane Plaza, il est donc urgent de débloquer cette situation et aider Chantal et ses enfants à prendre un nouveau départ. Sophie Ferjani va s'occuper de la décoration et des nombreux petits travaux à faire dans cette maison à la décoration pour le moins disparate, pour que les acheteurs potentiels aient enfin un coup de cœur...

À Saint-Geniès Bellevue, un petit village à 8 km de Toulouse, vivent Jean-Philippe, 51 ans, et son fils Alexandre, 6 ans. Ce papa divorcé depuis 2 ans, a la garde partagée de son fils. Tous les deux vivent dans la maison de la mère de Jean-Philippe, décédée il y a 2 ans, qu'il a rachetée à la demande de son fils. Mais en rachetant la maison de sa mère, Jean-Philippe a aussi racheté tous ses souvenirs. Aujourd'hui, il aimerait donc la vendre pour tourner la page mais seul, il n'y arrive pas.

C'est Laurence Simonney, l'agent immobilier de Toulouse qui a fait appel à Stéphane Plaza pour essayer de vendre cette maison au plus vite. Aurélie Hémar va complètement revoir la décoration chargée et très personnelle de cette maison et donner un vrai coup de jeune à toutes les pièces...