“Echappées Belles” : « Le Pays Basque de village en village » samedi 6 août sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir samedi 6 août à 20:50 sur France 5, le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard nous emmène au Pays Basque.

De village en village, le Pays Basque nous amène au coeur de son authenticité. De Guéthary, la petite perle de la côte basque au village d’Espelette, en passant par Sare, où se trouve l’emblématique train de la Rhune, Sophie Jovillard partira à la découverte du littoral, des vallées et des montagnes basques.

De ses anciens villages de pêcheur sur la Côte Atlantique à ses bourgs médiévaux nichés aux pieds des Pyrénées, le Pays basque pourrait se résumer en un mot : authenticité. En France, situé aux confins du Sud-Ouest, il s’étend au sud du fleuve de l’Adour, entre côte Atlantique, Pyrénées et Béarn.

Trois provinces historiques marquent son territoire sur l’Hexagone : la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule.

Les sujets diffusés :

Carte d’identité du pays basque

Sur le chemin de Compostelle : Saint-Jean-Pied-de-Port

A Ciboure, dans le thon tout est bon

La force basque

Charcutière au nom de la Soule

Pour qu’âmes vivent dans la vallée.

La soirée se poursuivre sur France 5 avec la rediffusion du numéro « Bourgogne, terre de vignes ».

Le vignoble bourguignon est situé en Bourgogne-Franche-Comté dans les départements de l'Yonne, la Côte d'or et la Saône-et-Loire. Sa réputation tient de son important morcellement en plusieurs parcelles qu'on appelle les climats.

A chaque climat, son identité, en fonction des conditions géologiques et climatiques particulières. A chaque climat son vin et parmi eux, le vin le plus cher du monde.

Pendant son voyage en Bourgogne, Sophie Jovillard parcourt la route des vins à la rencontre des nouvelles générations qui vivent de la richesse du terroir et le font vivre, que ce soit par la gastronomie, la viticulture, l'œnotourisme, l'artisanat et son très riche patrimoine historique. Pour les amateurs de vin et d'histoire, tout y est réuni.

Sujets diffusés au cours de l'émission :