“Vive le camping” à Saint-Cyprien, le paradis des vacances en plein-air, samedi 6 août sur 6ter (vidéo)

Samedi 6 août à 21:10, Elodie Gossuin proposer de voir ou de revoir le numéro de “Vive le camping” à Saint-Cyprien,

Saint-Cyprien, en Occitanie. Dans la région, on recense plus de 800 campings. Celui dans lequel les équipes du magazine ont posé leurs caméras accueille chaque année près de 40 000 vacanciers.

Émilie, Jérémy et leur fille Capucine ne sont pas partis en vacances depuis 5 ans ! Cet été, ils ont réservé un mobile home pour deux semaines, un espace qu'ils vont partager avec leurs deux neveux. Le budget sera serré mais tous vont vivre un rêve éveillé !

Laetitia et Christophe eux, sont des habitués du camping. Ils connaissent toutes les astuces pour passer de bonnes vacances, mais cette année, ils vont avoir leur lot de désagréments…

Ce camping, c'est la fierté de Serge et Maryse, qui ont démarré il y a 20 ans, sans un sou. Ici, on travaille en famille. Cet été encore, Boris et Kevin, les deux fils de Serge, vont devoir supporter un père qui n'est décidément pas prêt à leur laisser les rennes.

Immersion au cœur d'un camping où vacanciers, patron et saisonniers vont vivre ensemble un été plein de surprises !