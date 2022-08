“Enquête Exclusive” « République Dominicaine : la folie touristique », dimanche 7 août sur M6

Dimanche 7 août à 23:05 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive” : « République Dominicaine : la folie touristique ».

Située entre Cuba et Porto Rico, la République Dominicaine est devenue en à peine dix ans la destination touristique numéro un de la zone Caraïbes. Chaque année, le pays accueille cinq millions de vacanciers, venus du monde entier. Un record pour ce petit pays de onze millions d’habitants, réputé pour sa douceur de vivre, ses plages bordées de cocotiers et son climat tropical.

À Punta Cana, la station balnéaire à la mode, soixante-dix complexes touristiques s’alignent les uns à côté des autres, sur la plus belle plage de l’île. Adeptes du « all inclusive », ces hôtels ne reculent devant rien pour attirer les clients, et il y en a pour tous les budgets. Ce tourisme permet à la République Dominicaine d’afficher une croissance de 15%.

À Santo Domingo, la capitale, de gigantesques travaux ont commencé pour bâtir de nouveaux parcs, de nouveaux hôtels, des quais accessibles aux paquebots de croisière et agrandir les aéroports. Un développement spectaculaire qui a parfois des effets pervers. Des quartiers entiers sont rasés, ou en voie d’être sacrifiés. Et de nombreux habitants, récemment expulsés, refusent de quitter les lieux, ce qui provoque de vives tensions avec les forces de l’ordre.

Autre revers, le secteur de la construction a besoin de plus en plus d’ouvriers sur les chantiers. Les locaux préfèrent travailler dans le tourisme, les salaires y étant plus élevés et le travail moins pénible. Résultat, les promoteurs font appel à une main d’œuvre immigrée, principalement haïtienne. Entre la République Dominicaine, la riche, et Haïti, la pauvre, la frontière est particulièrement poreuse. Si cinq-cent-mille Haïtiens vivent officiellement en République Dominicaine, beaucoup sont en situation irrégulière. Le gouvernement vient d’annoncer la construction d’un mur de cent-soixante-quatre kilomètres de long, en béton armé, pour mieux contrôler la frontière. En attendant, les mafias continuent à organiser tous les jours des passages clandestins.

Ces dernières années, s’est aussi développée une véritable guerre des terrains. Pour trouver de nouvelles terres constructibles, certains promoteurs immobiliers sont prêts à tout. Des zones sauvages sont déboisées sans autorisation. Comme à Barahona, un paradis où se prépare la construction d’un 9e aéroport. Et les occupations illégales se multiplient.