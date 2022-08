Alors que l'émission de TF1 “Familles nombreuses : la vie en XXL” est actuellement en pause estivale, M6 débute dès ce lundi 8 août à 16:05 la diffusion de “Ma famille très nombreuse”.

Toutes les familles sont uniques… mais celles-ci le sont encore plus ! Elles ont entre 6 et 10 enfants et doivent gérer un quotidien hors du commun.

Suivez 6 familles au jour le jour, en totale immersion, dans les petits comme les grands moments de la vie.

Avec beaucoup de sincérité, les parents, mais aussi et surtout leurs enfants, raconteront leur quotidien et partageront leurs joies et leurs peines.

Un épisode sera diffusé du lundi au vendredi à 16:05 sur M6.