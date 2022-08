Inédit de “Recherche apparement ou maison” : spéciale « nouvelle de vie » jeudi 11 août sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 11 août à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine “Recherche apparement ou maison” avec Stéphane Plaza dans lequel les participants vont opérer un radical changement de vie.

Déménager, changer de métier, trouver un environnement plus calme… 8 Français sur 10 rêvent d’une nouvelle vie !

Pour Annette, 67 ans, le changement, c’est un retour à Paris. Elle s’était installée avec son mari dans l’Hérault mais, aujourd’hui veuve, elle veut retrouver l’effervescence de la capitale. Depuis 5 mois, elle cohabite chez sa fille dans un 2-pièces du 17e arrondissement mais ne parvient pas à trouver son bonheur. Stéphane Plaza va-t-il dénicher l’appartement parisien qu’elles espèrent tant ?

Amélie, 40 ans, et Laurent, 48 ans, parents d’une petite Roxane, avait quitté Paris pour Autun, en Saône-et-Loire pour s’installer dans un environnement plus vert. Ils sont maintenant prêts à acheter, mais le marché est bloqué. Romain Cartier va-t-il réussir ce défi et accompagner Amélie et Laurent dans leur nouvelle vie ?

Pour Tiphaine, 35 ans, Grégory, et leur fils de 10 ans, le grand saut va s’opérer entre le Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne, et Cannes ! C’est le confinement qui les a décidés à vivre dans le sud, d'où Tiphaine est originaire. Ils ont vendu leur maison en région parisienne mais la prochaine est loin d’être trouvée ! Caroline Gherman va-t-elle trouver cette maison que toute la famille attend ?

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux autres numéros.