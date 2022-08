“Enquête Exclusive” « Abus et privilèges : les nouvelles guerres du littoral français », dimanche 14 août sur M6

Dimanche 14 août à 23:00 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive” : « Abus et privilèges : les nouvelles guerres du littoral français ».

Ce sont les terres les plus convoitées de France : celles du littoral et de ses 5 000 km de côtes. De la mer Méditerranée à la mer du Nord, en passant par l’océan Atlantique et la Manche, le littoral français est l’un des plus beaux du monde et il fait l’objet de toutes les convoitises ! Villa de rêve, cabanon de plage, appartement avec vue et accès direct à la mer et même île privée, le paradis a un prix et beaucoup sont prêts à tout pour le conserver, ou l’acquérir.

Depuis 1986, une loi protège nos plages de l’urbanisation à outrance. Mais certaines règlementations peuvent prêter à confusion ou être mal interprétées. Ainsi, de nombreux permis de construire se retrouvent dans l’illégalité. Les défenseurs du littoral se transforment alors en justicier et vont jusqu’au bout pour faire respecter la loi... c’est-à-dire jusqu’à la destruction. En Bretagne, une famille, qui a construit face à la mer, est obligée de démolir sa maison. Un permis lui avait été pourtant accordé. Et cette famille est loin d’être la seule à subir ce genre de situation sur les côtes françaises.

Dans l’Hérault, près de Montpellier, des policiers spécialisés sont confrontés à un nouveau phénomène appelé la "cabanisation". Pour avoir leur maison face à la mer sans payer trop cher, certains construisent, d’une manière illégale, des cabanes de pêcheur sur des terres agricoles. Et tout est bon pour passer à travers les mailles du filet. Mais les policiers veillent et multiplient les actions coup de poings.

Le littoral constitue une telle manne financière pour les promoteurs immobiliers et les spéculateurs en tout genre qu’entre eux et les résidents du bord de mer, c’est souvent la guerre. Dans la Manche, nos équipes ont suivi la "révolte" des habitants de Caroles plages contre le projet d’un immeuble de quatorze appartements face à la mer, juste dans leur rue. Un promoteur a pourtant obtenu un permis de construire du maire de la commune, ce que les riverains dénoncent avec force.

Constructions illégales, maisons de famille menacées de destruction, îles privées, cabanes de plage… Enquête sur les dessous du littoral français, entre abus, scandales et privilèges.