“La grande librairie” fera sa rentrée mercredi 7 septembre sur France 5 avec Augustin Trapenard

Mercredi 7 septembre à 21:00, “La grande librairie” fera sa rentrée sur France 5 avec Augustin Trapenard qui devient le présentateur de cette 15ème saison.

Après quatorze année à la présentation, François Busnel a choisi de laisser les commandes de la présentation de cette émission littéraire en prime time à Augustin Trapenard, mais continuera à la produire.

Normalien, agrégé d’anglais, Augustin Trapenard est journaliste et critique littéraire. Augustin Trapenard a notamment produit et animé « Le Carnet d’or » sur France Culture, et « Boomerang », pendant 8 saisons, sur France Inter.

Il revient à la télévision après un passage chez Brut et de nombreuses années sur Canal Plus où il était notamment aux manettes de l’émission littéraire « 21cm ».