“C médiatique” : nouveau magazine sur les médias avec Mélanie Taravant le dimanche sur France 5

À partir du 11 septembre, Mélanie Taravant présentera le dimanche à 13:30 sur France 5 “C médiatique”, un nouveau magazine sur les médias dans lequel elle recevra des personnalités qui animent le débat médiatique.

Analyse du traitement de l’actualité par les médias et de la communication politique, portrait de la personnalité de la semaine, reportages en coulisses, C médiatique c'est aussi un rendez-vous pour tout savoir sur les programmes et les contenus (TV, radio, plateformes, presse, édition, réseaux sociaux…).

Pour y voir plus clair dans la jungle des intox, Julien Pain, journaliste sur France Info canal 27 et débusqueur de fake news, interviendra dans la séquence Vrai ou Fake pour décrypter l’envers de l’info.

La journaliste Raphaëlle Baillot, quant à elle, apportera de l’humeur dans son interview décalée de l’invité média.