“Echappées Belles” : « Suède, la force de la nature », samedi 27 août sur France 5 (vidéo)

Samedi 27 août à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard nous emmène en Suède.

Il existe un lien sacré entre les Suédois (qui sont moins de 10 millions !) et la nature qui les entoure. En Suède, deux tiers du territoire sont couverts de forêts, et si les littoraux atlantique et baltique sont parsemés d’archipels et plages sableuses, l’intérieur est couvert de fleuves et de lacs !

Ce numéro d’Échappées belles en Suède sera l’occasion pour Sophie Jovillard de partir à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont su trouver leur équilibre entre cette nature omniprésente et les difficultés écologiques qui incombent à sa préservation.

Est-ce grâce à cette nature présente au cœur du quotidien de ses habitants que la Suède se dispute chaque année le titre de « pays le plus heureux » avec ses voisins scandinaves ? La Suède est l’endroit idéal pour répondre à cette question et nous aider à appréhender un avenir où plus que jamais le « slow life » serait la clé.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Les grands espaces de Mongolie ».

Voyager en Mongolie, c'est s'ouvrir à un mode de vie que l'on pense appartenir au passé. C'est faire face à la rudesse du nomadisme et à l'isolement qu'il impose aux familles d'éleveurs, dont le quotidien est rythmé par le bon vouloir de la météo.

Quelle que soit la destination finale dans le pays, la capitale Oulan Bator est le point de départ de tous les voyageurs. A quelques kilomètres de là, un bus jaune se gare sur l'artère principale de Gachuurt, Ismaël Khelifa, sac à dos à l'épaule, va ntamer son voyage…

