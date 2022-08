“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Marc Fesneau le 28 août sur France 3

Ce 28 août à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, vice-président du Modem et bras droit de François Bayrou.

C’est la rentrée, et d’abord celle de “Dimanche en politique” pour cette nouvelle saison au cœur des préoccupations des Français. Davantage de proximité dans un "face-à-face" entre Francis Letellier et son invité politique mais surtout un moment pour comprendre les enjeux, poser les questions et exiger des réponses de la part de ceux qui, au gouvernement, dans la majorité ou dans l’opposition, ont en charge le bien public et dont dépend le bien-être des Français.

“Dimanche en politique” a choisi de revenir sur l’été de tous les dangers, celui de la plus grande sécheresse, des incendies, de la canicule et des orages à travers le prisme des agriculteurs. Y aura-t-il des pénuries alimentaires ? Comment gérer les restrictions d’eau ? Quel avenir pour les agriculteurs, et notamment les éleveurs qui ne pourront pas faire face ? Une situation des plus tendues pour le nouveau ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Y a-t-il des solutions politiques au dérèglement climatique ? Pourquoi les mesures n’ont pas été prises depuis cinq ans ? Comment sensibiliser les Français sans les punir ou les culpabiliser ?

Marc Fesneau sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.