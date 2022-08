“Enquête Exclusive” « Les Açores : un paradis perdu au milieu de l’Atlantique » dimanche 28 août sur M6

Dimanche 28 août à 23:00, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” « Les Açores : un paradis perdu au milieu de l’Atlantique ».

Petit archipel portugais isolé au milieu de l'Océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique, les Açores sont l’un des lieux les plus singuliers de la planète. Neuf îles qui offrent une incroyable palette de paysages naturels qui rappellent les volcans de Hawaï, les landes d'Écosse, les rizières d'Asie ou les forêts primaires de Nouvelle-Zélande. Une terre ultra fertile, au climat doux et tempéré, où tout pousse. C’est notamment aux Açores que l’on trouve la seule plantation de thé d’Europe. Une entreprise familiale dirigée exclusivement par des femmes.

Pour ceux qui aiment les espaces préservés et l’écotourisme, c’est une destination rêvée. Sur la plage de Faja de Santo Cristo se déroule une retraite spirituelle mêlant méditation et surf. Pour y accéder, un seul moyen : faire deux heures de randonnée. Ici, pas de réseau téléphonique, ni d’internet. Une déconnexion que sont venus chercher Manuel et Maria, un couple de Lisboètes en quête d’authenticité et de nature sauvage.

C’est d’ailleurs sur le tourisme vert que le gouvernement local mise principalement. De nouveaux concepts d’éco-hôtel et d’hébergement alternatif (séjour en roulote, yourte…) voient le jour chaque année. Mais, dans de nombreux endroits, se construisent des hôtels qui ne respectent pas toujours l’environnement. Exemple avec le Monte Palace Hôtel, situé sur l’un des plus beaux sites de l’archipel, un hôtel cinq étoiles trop grand, trop luxueux et trop cher. Résultat, l’hôtel a été déserté par les touristes. Il est aujourd’hui devenu une ruine à l’abandon

Mais un péril bien plus grand guette les Açores. Depuis mars 2022, l’un des nombreux volcans de l’archipel menace d’entrer en éruption. À Sao Jorge, 37 000 séismes ont été enregistrés en seulement quatre mois, faisant craindre une catastrophe imminente. Toute l’île est en alerte. Eduardo Faria, le patron de la Protection Civile des Açores, est en charge d’une éventuelle évacuation massive. L’armée est mobilisée. Des gymnases sont prêts à accueillir les sinistrés. Si la situation semble se calmer quelque peu, un drame majeur pourrait se produire un jour, mettant en péril l’un des derniers paradis préservés de la planète.

Autre singularité, les Açores accueillent les criminels de nationalité portugaise expulsés par les États-Unis et le Canada. Leur nom : les rapatriados. Une population que les habitants des Açores ne voient pas d’un bon œil et qui vit en marge.

Enquête aux Açores, étonnant petit paradis portugais perdu au milieu de l’Atlantique.