“Ma vie d'excellence” : nouveau magazine sur France 3 avec Thomas Isle, samedi 3 septembre à 15:20

Thomas Isle vous donne rendez-vous samedi 3 septembre à 15:20 sur France 3 pour un nouveau rendez-vous : “Ma vie d'excellence”.

Ils sont en quête perpétuelle et n’ont qu’un seul et unique objectif : atteindre l’excellence. Ce feuilleton du réel propose de suivre ces héros du quotidien qui, dans la gastronomie, l’artisanat ou encore l’art, ont l’amour du travail bien fait.

Avec passion et dévouement à leur discipline, ils redoublent d'effort afin d'atteindre leur rêve d'excellence. Luxe à la française, produits d’exception, lieux prestigieux… Autant d’univers éclectiques que cette série propose de découvrir à travers le portrait de plusieurs Français ordinaires au savoir-faire extraordinaire.

Au sommaire de ce premier numéro :

Dorian, à la pointe de la danse

À l’âge de 14 ans, Dorian a quitté La Réunion, sa région natale, pour vivre sa passion de la danse à Monaco. Après une sélection drastique, l’adolescent a réussi à intégrer la prestigieuse académie Princesse-Grace.

Aujourd’hui en dernière année, il rêve d’intégrer un ballet prestigieux. Mais avant, le jeune Dorian va devoir être sélectionné pour le Prix de Lausanne, le graal pour un jeune danseur.

Réalisatrices : Julie Benzoni et Alexandra Diaz.

Patrick, chasseur de pierres précieuses

Infatigable chasseur de pierres précieuses depuis trente ans, Patrick parcourt le monde à la recherche d’émeraudes et autres saphirs rares. Gemmologue et pharmacien, l’homme au look d’Indiana Jones est une sommité dans le milieu et partage sa passion avec son fils Maxime à qui il compte bien transmettre tout son savoir. A tel point qu'un pays, Madagascar, vient de faire appel aux deux aventuriers pour expertiser et valoriser leur saphir bleu auprès des plus grands joailliers français.

Réalisateurs : Grégoire Manoukian et Grégoire Queinnec.