“Zone Interdite” « Fraudes à la Sécu : qui vole l’argent de notre santé ? » dimanche 4 septembre sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 4 septembre à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Fraudes à la Sécu : qui vole l’argent de notre santé ? ».

Le montant de la fraude dont serait victime l’Assurance Maladie chaque année est colossal : 1,5 milliard d’euros. Et encore, face à l’ampleur de la triche, l'État lui-même admet être aujourd’hui incapable de confirmer cette estimation. Zone Interdite vous propose de découvrir les recettes scandaleuses et toujours plus nombreuses de ceux qui volent l’argent de notre santé.

De nouveaux établissements à bas prix voient le jour à travers toute la France : des centres de santé privés qui surfent sur le manque de médecins. À leur tête, des hommes d’affaires pour qui soigner est un business comme un autre. Un développement qui s’accompagne parfois de graves dérives : facturations d’actes jamais réalisés, surfacturations, multiplications de consultations inutiles…

Plus inquiétant, notre enquête révèle que les patients de certains centres ne voient jamais vraiment de médecins. Des ordonnances sont délivrées à distance par des praticiens étrangers, ou pire, par de simples employés se faisant passer pour des spécialistes.

Mais la fraude n’est pas réservée au low cost. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le procès des « dentistes-bouchers » fait froid dans le dos. Leur technique ? Arracher des dents saines pour facturer cet acte à la sécurité sociale. Le préjudice ? 1,6 million d’euros et surtout 350 victimes de graves mutilations.

Mais il n’y a pas que les professionnels qui arnaquent l’Assurance Maladie. La moitié des fraudes sont commises par des assurés. Avec l’aide de médecins peu regardants, de nombreux salariés multiplient les arrêts de travail injustifiés, parfois simplement pour partir en vacances. Les contrôles sont rares et souvent inefficaces, alors les employeurs vont désormais jusqu’à faire appel à des détectives privés.

Fraudes à la Sécu : qui vole l’argent de notre santé ? Une enquête exclusive et révoltante des équipes de Zone Interdite.