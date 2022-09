« Tout sur les mystères du goût et de l'odorat » mardi 6 septembre sur France 2 avec Adriana Karembeu & Michel Cymes (vidéo)

Mardi 6 septembre à 23:15 sur France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes vous proposeront de voir ou de revoir le numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” dans lequel ils percent les secrets de ces deux sens que l’on croit connaître, car nous les utilisons au quotidien : le goût et l'odorat.

A l’institut de recherche Paul Bocuse, à Lyon, Adriana et Michel se livrent à des expériences inédites où leurs différences de perception se révèlent flagrantes en raison de leur génétique, leur éducation, leur culture… Du décor à la couleur des assiettes, ils comprennent que le goût est profondément soumis à l’influence de notre cerveau. Même nos aversions alimentaires trouvent une origine vraiment étonnante dans notre tête.

Adriana et Michel décryptent aussi les mystères de notre odorat. Ils réalisent à quel point les odeurs ont le pouvoir stupéfiant de déclencher des émotions, d’influencer notre comportement et même de rendre notre raisonnement plus performant ! Une révélation qui est due à une équipe de recherche française.

Adriana et Michel découvrent également une étude clinique aux perspectives révolutionnaires : le dépistage du cancer du sein par des chiens, uniquement grâce au flairage, avant même les premiers symptômes.

Enfin, dans l’hôpital où ont été mis en évidence les liens entre perte d’odorat et Covid-19, ils font le point sur les méthodes de rééducation efficaces.