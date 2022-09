“Quelle époque !” : le nouveau talk-show du samedi soir sur France 2 avec Léa Salamé arrive le 24 septembre

“Quelle époque !”, le nouveau talk-show événement du samedi soir sur France 2, présenté par Léa Salamé, arrivera à l'antenne le samedi 24 septembre à 23:25.

Un talk-show spectaculaire, drôle et festif, une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs.

Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante !

“Quelle époque !” est un lieu de rencontres et de débats.

Un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Un plateau conçu comme une arène où vont se croiser, et débattre, artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités de pouvoir et témoins de l’actualité. Mais aussi nouveaux talents et jeunes influenceurs !

Au centre de cette arène, Léa Salamé va prendre le pouls de cette époque pas comme les autres, la célébrer ou la critiquer, mais jamais gratuitement.

Avec, autour d’elle, des personnalités incisives, drôles et étonnantes.

Christophe Dechavanne l’invité permanent

Il fait son grand retour sur le petit écran et sur le service public, là où il a commencé.

Celui qui a si bien raconté les années 90, qui nous a prouvé qu’on pouvait tout dire, tout montrer à la télé, aura un regard particulier sur l’époque que nous traversons.

Il sera l’invité permanent de l’émission et pourra intervenir à tout moment dans l’émission.

Il aura également son rendez-vous, puisqu’il recevra chaque semaine un invité.

Philippe Caverivière, le trublion

Philippe sera présent à plusieurs reprises dans l’émission, avec un rendez-vous dédié à la semaine politique et un autre consacré à la planète people et aux réseaux sociaux.

Il nous offrira chaque semaine son regard acéré sur l’actualité et sur l’époque.

“Quelle époque !” s’inscrit dans la grande tradition de la case du samedi soir, dont les maîtres-mots seront la liberté de parole et l’impertinence. Et, en même temps, un lieu où on se détend, on s’amuse, et on rit au travers de rendez-vous complètement addictifs.