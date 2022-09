“Maison à vendre” : inédit à Savigny-sur-Orge vendredi 9 septembre sur M6 avec Stéphane Plaza (vidéo)

Vendredi 9 septembre à 21:10, M6 proposera de découvrir un nouveau numéro inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza.

Jeannine et Jacky vivent à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne, ils ont 83 ans et sont à la retraite. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Patricia, 62 ans, Christelle, 52 ans, et Joël, le petit frère. Leurs filles sont très impliquées dans la vente de cette maison et font tout pour aider leurs parents. Leur but : faire en sorte que leurs parents puissent vivre près de chez Christelle. Pour racheter un appartement ou une maison dans cette belle région, ils doivent d’abord vendre leur pavillon de banlieue parisienne ! Mais depuis plus de 10 ans, la maison n’a pas changé...

Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille unie et va se démener pour permettre à Jeanine et Jacky de se rapprocher de leurs filles.

Solène, 32 ans, est l’heureuse maman de Camille, 5 ans. Séparée du père de sa fille, elle a emménagé dans cette nouvelle maison il y a un peu plus d’un an et demi. Mais depuis son installation, elle ne s’y sent pas bien du tout... Elle ne rêve que d’une chose : retourner vivre du côté d’Herblay où vivent ses parents. Aujourd’hui elle veut vraiment vendre cette maison qui nécessite un bon nombre de travaux. Après six mois de mise en vente, ce bien n’a provoqué aucun coup de cœur.

Stéphane Plaza va épauler Solène et tout mettre en œuvre pour vendre sa maison au meilleur prix.

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera à 23:10 le numéro Élisabeth / Brigitte.

À Saint-Malo, Brigitte, 67 ans, vit dans une jolie maison depuis 40 ans mais ne parvient plus à s’en sortir financièrement. De sa mère, elle a hérité d’une maison plus petite qui correspond mieux à ses besoins. Elle espère donc vendre sa maison au plus vite mais depuis 9 mois et une vingtaine de visites, la vente n’a toujours pas eu lieu… la décoration très personnelle de Brigitte y est sûrement pour quelque chose...

Stéphane Plaza va se déplacer dans la jolie ville fortifiée pour lui venir en aide et débloquer la situation ! Emmanuelle Rivassoux va tout mettre en œuvre pour faire ressortir le charme de cette belle maison bretonne. Sans oublier, pour nos 2 experts, de profiter des plaisirs malouins !

À Argenteuil, dans le Val-d’Oise, Elisabeth, 52 ans, a pour mission de vendre l’appartement de son « tonton Robert » au plus vite. Il y a 2 ans, il a dû être placé dans un EHPAD et Elisabeth, qui a obtenu sa tutelle, n’arrive plus à payer les traites de l’appartement et les frais de l’EHPAD. La vente de l’appartement de tonton Robert résoudrait tout. Mais Elisabeth ne sait pas comment s’y prendre. Elle a pourtant le soutien et la présence de toutes ses cousines dont elle est très proche.

Elles ont donc fait appel à Stéphane Plaza qui va voler au secours de cette « cousinade » pour accélérer la vente tant espérée. Sophie Ferjani va transformer chaque pièce pour moderniser tout l’appartement, en gardant un côté très chaleureux !