“Le monde en face” : « Afghanistan : le prix de la paix » dimanche 11 septembre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 11 septembre à 21:00 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Afghanistan : le prix de la paix » réalisé par Claire Billet.

La guerre afghane a façonné notre début de XXIe siècle. Elle est la plus longue et plus coûteuse guerre des États-Unis. À travers les récits personnels d’acteurs majeurs et de participants afghans, américains et français, ce film retrace les raisons de l’échec américain, mettant en regard celles qui ont conduit à la victoire des talibans.

Note d'intention

La guerre afghane est un cas d’école. Durant des années, le gouvernement américain et, par extension, le nôtre, ne nous a laissé qu’un choix : « Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. » Il n’y avait pas de place pour la remise en question des décisions politiques ou l’analyse critique du modus operandi des armées américaines et de l’Otan. Pourtant, malgré plus de 2 300 milliards de dollars dépensés par les États-Unis, la stratégie de construction de l’État afghan sur vingt ans s’est écroulée en quelques jours. L’armée afghane s’est évaporée presque sans combattre et le président afghan a pris la fuite.

Le vide a mis en lumière la dépendance du régime et de son économie à l’aide occidentale, la corruption et le désintérêt de l’élite dirigeante, des seigneurs de guerre et des soldats, soit une grande partie de l’appareil d’État construit et financé par la coalition. Au bout du compte, le peuple afghan qui a cru aux bonnes intentions occidentales a été abandonné comme un patient à qui l'on arrache sa perfusion. Après deux décennies de guerre, presque autant pour nous à travailler en Afghanistan, nous avons le sentiment d’avoir assisté à un monstrueux gâchis. Un château de cartes s’est effondré.

Le récent changement de régime nous donne enfin, à nous Occidentaux, la possibilité d’entendre ces hommes de l’ombre, les talibans. Nous faisons partie des rares à leur avoir donné la parole dès 2006, à plusieurs reprises. Mais dans des conditions rocambolesques, risquées et clandestines. Dans l’urgence.

De simples citoyens afghans et des décisionnaires peuvent, aujourd’hui, grâce à leur expérience personnelle, nous faire comprendre ces vingt ans d’échec occidental, mais aussi de résilience talibane. Il est temps de les entendre tous.