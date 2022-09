“Capital” « Budget courses : enquête sur les bons plans anti-inflation » dimanche 11 septembre sur M6

Julien Courbet vous donne rendez-vous dimanche 11 septembre à 21:10 sur M6 dpour un nouvel inédit du magazine “Capital” : « Budget courses : enquête sur les bons plans anti-inflation ».

Enquête Grande distribution : la revanche des premiers prix

Avec une inflation déjà à plus de 6% et qui pourrait atteindre 7% dès la rentrée, les Français n’ont jamais autant eu les yeux rivés sur leur pouvoir d’achat. Au moment de faire leurs courses, nombre d’entre eux se tournent vers les produits premier prix, alimentaires et non-alimentaires. Il faut dire que 46% des Français disent faire leurs courses à 10 euros près. Et si ces produits premiers prix séduisent, c’est parce qu’ils sont entre 20 et 50% moins chers que les marques nationales ou les marques distributeurs !

Quels sont les secrets de ces produits ultra compétitifs ? Comment les fabricants parviennent-ils à proposer des tarifs toujours plus bas sans toucher à la qualité ? Quelles sont leurs stratégies pour maintenir des prix bas malgré la hausse continue des matières premières ? Capital a enquêté sur ces produits premiers prix qui réduisent notre facture en hypermarché !

Décryptage Agriculteurs, producteurs, distributeurs, comment luttent-ils contre la flambée des prix de votre alimentation ?

On n’avait jamais vu une telle inflation sur l’alimentaire depuis 1985 ! Ce ne sont souvent que quelques centimes en plus sur chaque produit mais qui, à la fin du mois, plombent le budget des Français.

Pourquoi une telle flambée ? Cette flambée des prix s'explique-t-elle vraiment par la guerre en Ukraine ou des spéculateurs jouent-ils aussi un rôle en coulisses ? Certaines marques en profitent-elles pour rehausser leurs marges sous couvert de l’inflation ?

Pour comprendre ce qui se cache derrière cette inflation généralisée, les équipes de Capital ont enquêté et sont remontées à la source de certains produits, des rayons des grandes surfaces jusqu’aux agriculteurs qui fournissent les matières premières.

Bon plan Manger plus frais, plus sain et à bon prix, c’est possible !

Alors que les prix s’envolent, plus de la moitié des Français a déjà dû réduire son budget alimentation. En deux ans, le prix moyen des fruits et légumes a augmenté de 11% ! Pourtant, manger des fruits et des légumes frais, des produits laitiers, du poisson et même de la viande de qualité en payant moins cher, c'est possible !

Capital a déniché - aux quatre coins de la France - des solutions et des bons plans pour manger gourmand tout en faisant des économies. Cinq euros par exemple pour un panier de cinq kilos de fruits et légumes, du poisson ultra-frais vendu avec 15% de réduction sur le prix habituel, ou encore des réductions sur les fraises, les pommes, les salades pouvant aller de 20 à 80%.