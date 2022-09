“Enquête de santé” : « Vieillir chez soi, le meilleur choix ? » mardi 13 septembre sur France 5 (vidéo)

Mardi 13 septembre à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse proposera le documentaire « Vieillir chez soi, le meilleur choix ? », réalisé par Magali Cotard, qui sera suivi d'un débat.

“Enquête de santé” propose une soirée consacrée au maintien à domicile des personnes âgées.

Vieillir le plus longtemps possible chez soi, c'est le souhait de la plupart des Français. C'est même devenu une priorité après les récents scandales qui ont secoué les Ehpad. Mais pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible, il faut faire les bons choix. Aménagement du logement, aides à la vie quotidienne, téléassistance... Quelles sont les clés pour bien vieillir chez soi ? Peut-on se passer de la maison de retraite jusqu’au bout ? Et combien coûte vraiment le maintien à domicile ?

L’Ehpad, ça n’a jamais fait rêver personne. Mais depuis les scandales qui ont éclaboussé le groupe Orpea, plus que jamais, les Français veulent vieillir à la maison. Mais comment faire lorsque les problèmes de santé s’accumulent, quand l’équilibre vient à manquer ou que l’on ne peut plus se faire à manger ? Rester chez soi devient vite impossible sans une aide extérieure ou des travaux dans la maison. Des aides existent, tout le monde le sait, mais à quelles portes doit-on frapper pour les obtenir ?

Des solutions innovantes permettent aujourd'hui d'imaginer le maintien à domicile du futur. L'état de santé des personnes âgées peut désormais être surveillé à distance grâce à des montres connectées qui donnent l'alerte en cas de chute ou de problème médical.

Pour assister nos personnes âgées, partout en France, une armée de professionnels parcourt chaque jour des milliers de kilomètres : des infirmier.e.s, des aides-soignant.e.s et aussi des aides à domicile, indispensables pour assurer les tâches du quotidien, comme Michèle, dont ce documentaire suit le marathon quotidien. Mais la profession peine à recruter et, partout en France, il manquerait près de 100 000 aides à domicile.

Les invités du débat :

Dr Christine Chansiaux-Bucalo, gériatre - Centre Hospitalier Rives de Seine, Courbevoie

Annie de Vivie, fondatrice du site d’information pour les personnes âgées : Agevillage.com

Céline Pizzinato, assistante sociale, coordinatrice de parcours - Association Regain, Agen

Geoffrey Dessi, ergothérapeute - Centre d’information et de conseil sur les aides techniques (CICAT).