“Enquête Exclusive” « Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien ? » dimanche 11 septembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 11 septembre à 23:15, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” « Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien ? ».

À la date anniversaire du 11 septembre 2001, Enquête Exclusive propose une soirée spéciale consacrée à l’Afghanistan.

Riche en témoignages inédits, ce documentaire retrace la présence française en Afghanistan à partir de 2001 et revient sur l’arrivée des talibans au pouvoir en août 2021. Ceux qui étaient sur le front jusqu’en 2012 et qu'Enquête Exclusive avait accompagnés au combat - pour un précédent documentaire - dans les vallées de Surobi et de Kapisa, racontent comment ils ont vécu cette guerre au quotidien : les embuscades, l’épreuve du feu face à un ennemi aussi redoutable qu’imprévisible, les attentats...

Comment les militaires et les responsables ont-ils réagi en août 2021 quand ils ont découvert à la télévision, stupéfaits et impuissants, ces scènes de panique à l’aéroport de Kaboul avec le retour des talibans, ces ennemis qu’ils avaient combattus pendant vingt ans ?

Avec sept cents blessés et quatre-vingt-dix morts dans leurs rangs, beaucoup ont accepté de nous raconter cette sale guerre vue de l’intérieur. Depuis la victoire des talibans, nous sommes retournés en Kapisa, dans les anciennes bases françaises. Enquête Exclusive a retrouvé l’ennemi d’hier sur les lieux des combats qui avait accordé des interviews exclusives. Un pays aujourd’hui où les droits des femmes sont bafoués, ignorés et réduits à néant. Un pays frappé par une crise économique et humanitaire sans précédent.

Comment en est-on arrivé là ? Qu’a-t-on appris de la guerre d’Afghanistan ?

À travers ces témoignages, Enquête Exclusive a voulu comprendre les erreurs stratégiques et les raisons d’une telle tragédie.

Enquête Exclusive a questionné des experts : chercheurs, historiens, psychologues. Enquête Exclusive a aussi interrogé ceux qui étaient aux commandes, Président de la république, ministres, officiers français et américains, chefs du renseignement. Un général afghan raconte pour la première fois comment s’exerçait le poison de la corruption.

Soldats ou familles de soldats, ils ont donné une part de leur vie pour l’Afghanistan et ils ont le sentiment d’avoir été sacrifiés au nom de la lutte contre le terrorisme international.

Plongée dans les coulisses de cette guerre qui fût la plus longue et plus meurtrière que la France ait connue depuis la guerre d’Algérie et qui a remis en question une partie des principes, des méthodes, des fonctionnements et des valeurs de l’armée française.

Et c’est sur place, depuis l’Afghanistan, que Bernard de la Villardière nous présente ce documentaire exceptionnel.