“Cash investigation” « Sécheresses, inondations : qui va payer la facture ? » jeudi 15 septembre sur France 2 (vidéo)

Jeudi 15 septembre à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Cash investigation” dont le thème sera : « Sécheresses, inondations : qui va payer la facture ? ».

Une canicule sans fin, des incendies gigantesques, des pluies torrentielles. Cet été, notre pays a vécu une saison en enfer. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles se multiplient, en particulier les sécheresses qui attaquent les maisons et les fissurent. En France, 10 millions d’habitations pourraient être touchées.

Le journaliste Mathieu Robert a enquêté sur ce fléau invisible et découvert que les Français étaient de plus en plus mal indemnisés. Les assurances refusent très souvent de rembourser les dégâts. Cash investigation vous racontera le parcours du combattant de ces victimes, toujours plus nombreuses, de la sécheresse.

221 milliards d’euros : c’est le coût mondial des catastrophes naturelles en 2021. Les compagnies d’assurance tirent le signal d’alarme. Pourtant, certaines continuent d'assurer et de financer des entreprises qui aggravent le réchauffement de la planète. Elise Lucet est allée questionner ces compagnies qui jouent les pompiers pyromanes.

Mais les assureurs ne sont pas les seuls à jouer ce jeu dangereux. Les communes aussi.

Les constructions dévorent la nature. Tous les dix ans, en France, un département entier d’espaces naturels disparaît sous le béton. Dans certaines régions comme la Côte d’Azur, cette « artificialisation » des sols augmente les risques d’inondations parfois meurtrières.

Sécheresses, inondations, les Français sont de plus en plus exposés aux catastrophes naturelles, mais seront-ils encore protégés et indemnisés ? Cash investigation a mené l’enquête.

Après l'enquête, l’émission propose désormais un grand débat.

Des invités de tous horizons : citoyens, décideurs/patrons, responsables politiques et experts répondront aux questions d’Elise Lucet et apporteront des solutions.

Quels sont les recours des sinistrés ? Peut-on construire différemment sa maison ? Faut-il arrêter de bétonner la France ? Comment l’État, les entreprises et les citoyens doivent-ils agir face au dérèglement climatique ? Quelles mesures mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique ?

Cash investigation : des révélations, un débat, des solutions.