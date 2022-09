“Enquête d'action” « Gendarmes de Toulouse : implacables face à la délinquance » vendredi 16 septembre sur W9 (vidéo)

Vendredi 16 septembre à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de suivre sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes de Toulouse : implacables face à la délinquance ».

Toulouse connaît une folle expansion depuis 2012 : la Ville Rose attire de plus en plus de personnes. Mais qui dit plus d’habitants, dit souvent plus de violence. Alors, les gendarmes de la ville sont sur le qui-vive pour lutter contre la délinquance.

L’activité est intense et les missions variées pour les 250 gendarmes de la caserne Saint-Michel. La Brigade de Recherche mène des enquêtes au long cours. Le PSIG, Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie, intervient sur les opérations les plus sensibles et les groupements de nuits sont à l’affut des délinquants et dealers qui profitent de la quiétude nocturne.

Car l’une des priorités de la caserne, c’est la lutte contre les stupéfiants. L’année 2021 restera marquée par des coups de filets et des saisies records : les douaniers de Toulouse ont intercepté plus de 5 tonnes de drogues sur le département.

Gendarmes à la caserne de Toulouse-Castelginest, Benoît et Maxime vont monter une opération exceptionnelle pour mettre à mal un trafic de cannabis. En pleine nuit, ils vont enchaîner filatures et contrôles pour dissuader les consommateurs mais surtout pour arrêter les dealers.

Mais un autre fléau préoccupe les forces de l’ordre : les vols et cambriolages, qui représentent 15 000 dossiers chaque année. Florian et Romain, de la gendarmerie de Balma, seront appelés pour un vol à la tire, en plein supermarché. Avec la vidéosurveillance et la réactivité du directeur du magasin, ils parviendront à remonter la piste jusqu’à un couple d’experts en la matière…