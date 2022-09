“Au bout de l'enquête” : retour sur l'affaire Patrick Dils, samedi 17 septembre sur France 2

Samedi 17 septembre à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” qui reviendra sur l'affaire Patrick Dils.

Patrick Dils et Francis Heaulme sont deux noms qui résonnent très fortement dans l’histoire criminelle française.

Dans une émission spéciale de deux épisodes, Au bout de l’enquête vous raconte l’affaire hors norme qui rassemble cet adolescent et ce tueur en série.

Tout commence en septembre 1986 dans la banlieue de Metz quand on découvre près d’une voie ferrée désaffectée les corps de deux enfants de 8 ans sauvagement assassinés. L’enquête va s’étendre sur vingt ans, broyer un jeune homme, révéler un scandale policier et faire surgir l’un des meurtriers les plus inquiétants de notre époque.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.