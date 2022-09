“C dans l'air” jeudi 15 septembre : les invités de Caroline Roux sur France 5

Jeudi 15 septembre à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et l'invité qui sera reçu.

17:30 L'invité de “C dans l'air”

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 15 septembre, Caroline Roux recevra Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Ensemble, elles reviendront sur les dernières annonces du gouvernement.

17:45 “C dans l'air”

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Emmanuel Macron veut accélérer le pas. En cette rentrée, chef de l’Etat a décidé de repasser à l’offensive, en remettant sur la table toute une série de réformes. À commencer par la plus sensible d’entre elles : celle des retraites. Lundi, lors d'une rencontre avec des journalistes, le président, s’appuyant sur le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR), s’est montré déterminé à l'enclencher, et à le faire vite, avec une entrée en vigueur « dès 2023 ».

Mais quelles seront exactement les modalités ? Le contenu ? Le calendrier ? Et les objectifs ?

Les invités :

Jérôme Jaffré, politologue - Chercheur associé au CEVIPOF.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique - Les Echos.

Mathilde Siraud, journaliste politique - Le Point.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP, et auteur de « La fracture ».