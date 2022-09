“90' Enquêtes” « Tapage, insultes et menaces : la guerre des voisins est déclarée » mardi 20 septembre sur TMC

Mardi 20 septembre à 21:15, Tatiana Silva vous proposera de découvrir sur TMC un nouveau numéro inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Tapage, insultes et menaces : la guerre des voisins est déclarée ».

Le nombre de litiges explose aujourd’hui, à tel point que plus d’un Français sur deux dit être impliqué dans une querelle de voisinage.

Une fois sur 4, l’affaire concerne le logement. A l’image d’Annick, une retraitée normande dont la maison est menacée de démolition à cause d’un mur construit trop près de celui de son voisin. Entre procédure judiciaire et catastrophes en série, elle risque de perdre tout ce qu’elle avait économisé pour sa retraite…

Dans le sud de la France, au milieu d’une pinède parsemée de villas à plus d’un million d’euros, c’est un élevage de cochons qui a déclenché une guerre sans merci ! Depuis son installation, entre l’éleveur et ses voisins le torchon brûle et les insultes pleuvent presque quotidiennement.

En banlieue parisienne, c’est un autre animal qui embrase une paisible commune des Yvelines. Un élevage industriel géant de 40 000 poules doit s’implanter à quelques mètres des maisons. Alors, tous les habitants ont décidé de se révolter.

Pourtant, vous allez voir qu’il existe des solutions avant d’atteindre le point de non-retour. Les équipes de “90' Enquêtes” a suivi le quotidien de François, conciliateur de justice. Sa méthode est de confronter les voisins irréconciliables lors de face-à-face souvent musclés. Le plus souvent, François arrache un accord à l’amiable. Cela permet aux voisins d’enterrer la hache de guerre… Au moins provisoirement !