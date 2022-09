“C ce soir” lundi 19 septembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 19 septembre à 22:45, Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli, accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter et Camille Diao, journaliste notamment à France culture, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débat avec l'équipe et d'autres invités.

Thème & invités du lundi 19 septembre 2022 :

Que révèle l'affaire Quatennens ?

Christelle Taraud, historienne qui vient de publier un livre de 1000 pages Féminicides : une histoire mondiale aux éditions La Découverte.

Jean-Pierre Mignard, avocat pénaliste et soutien de Mélenchon lors de la dernière présidentielle, il a pris position hier.

Marine Tondelier, dirigeante d’EELV, est en colère contre Jean-Luc Mélenchon, qui, pour elle, ne comprend pas les enjeux.

Raphaël Enthoven, qui a souvent écrit sur les questions de morale et de transparence et dénoncé la demande de vertu et de transparence d'une partie de la gauche.

Yaël Mellul, présidente de l'association Femme et Libre, ancienne avocate pénaliste, à l’origine de la reconnaissance du délit de “violences conjugales à caractère psychologique”.