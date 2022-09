“Enquête d'action” « Châteaubriant : médecine d’urgence en rase campagne » vendredi 23 septembre sur W9

Vendredi 23 septembre à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de suivre sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Châteaubriant : médecine d’urgence en rase campagne ».

À 70 kilomètres de Nantes, Châteaubriant est une commune de Loire-Atlantique située dans un territoire où le manque de médecins se fait sentir. Le nord du département, principalement rural, est un véritable désert médical : certaines villes demeurent sans médecin généraliste. Il faut alors faire des dizaines de kilomètres pour consulter un praticien. Le service des urgences de Châteaubriant n’a donc pas le droit à l’erreur.

Chaque intervention du SAMU est une course contre la montre. Aussi, les médecins, infirmières et aides-soignants doivent s’adapter aux situations les plus diverses : accidents propres à la vie rurale mais aussi des détresses vitales ou des accidents de la route, qui nécessitent des interventions rapides.

Problème : le service ne dispose que d’un seul véhicule type SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation). En renfort, les secouristes de Châteaubriant peuvent compter sur les hélicoptères des CHU environnants (Angers, Nantes et Rennes) à condition que ces derniers soient disponibles.

À la tête des urgentistes, Nicolas. Il dirige une équipe de 40 personnes mobilisables 24h/24 et 7j/7. Vous ferez aussi la rencontre de Pierrick. En poste depuis seulement 3 ans, il saura faire preuve de sang-froid et de diplomatie face à des patients peu coopératifs, à l’image de cette femme, très agressive, qui refusera de se faire ausculter malgré sa chute.

Sophie viendra, elle, en aide à un jeune homme de 20 ans, victime d'une chute à cheval. Elle dirigera son évacuation et les premiers soins pour éviter des séquelles parfois irréversibles.