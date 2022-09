“C à vous” vendredi 23 septembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 23 septembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Montée des populismes en Europe, guerre en Ukraine, violences sexistes et sexuelles en politique…

Invité : Luc Ferry, qui publie “La vie heureuse. Sagesses anciennes et spiritualité laïque”, aux éditions de l’Observatoire.

Faut-il boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar ?

Invités : Sabine Gagnier, responsable du programme Justice économique et sociale Amnesty France et Nicolas Ksiss-Martov, journaliste à So Foot.

Dans la cuisine de C à vous

Invitée : Camille Saint M'Leux, chef de la Villa9trois à Montreuil

C à vous, la suite

invités : Florence Foresti, qui entame son nouveau spectacle “Boys boys boys”, Baptiste Lecaplain et Béatrice Facquer, ses partenaires dans la série “Désordres”.