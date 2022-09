“Les Extras Curieux” : un nouveau magazine de science et de découverte sur France 4 à partir du 8 octobre

Apprendre la démarche de recherche en s'amusant, c'est ce que proposeront “Les Extras Curieux” chaque samedi et dimanche à 11:10 sur France 4 à partir du 8 octobre.

“Les Extrats Curieux” est un tout nouveau magazine de science et de découverte incarné par neuf enfants âgés de 8 à 11 ans et deux marionnettes extraterrestres. Par trio avec l'aide des marionnettes, “Les Extras Curieux” réalisent des expériences, observent et enquêtent sur les merveilles de la faune et de la flore.

Depuis leur vaisseau, nos neuf Extra Curieux et leurs deux compères se penchent sur un thème qui fascine et interroge petits et grands. Ce nouveau magazine véhicule les valeurs du collectif, de l'entraide et de l'écoute pour résoudre ensemble les énigmes qui les entourent.

Destiné à tous les curieux, il est à découvrir à partir du samedi 8 octobre à l'occasion de la Fête de la science sur France 4 et sur les plateformes Okoo et Lumni.

Pour approfondir chaque sujet abordé dans l’émission, “Les Extras Curieux” ont leur déclinaison éducative sur la plateforme Lumni.fr : Les Extra Curieux +.