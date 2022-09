“Complément d'enquête” : « Le porno sera-t-il bientôt interdit ? » jeudi 29 septembre sur France 2

Jeudi 29 septembre à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème sera « Le porno sera-t-il bientôt interdit ? ».

Des mois d’enquête, des centaines d’auditions et une trentaine de plaintes pour viols : l’industrie du porno est dans le viseur de la justice. Au cœur de cette tentaculaire affaire, peut-être un vaste système de traite d’êtres humains.

Pour “Complément d’enquête”, des actrices ont accepté de sortir du silence et de raconter les humiliations et les violences qu’elles ont décrites aux policiers. Un célèbre producteur français est au cœur de leurs accusations mais ce sont tous les géants du secteur, Marc Dorcel ou Jacquie et Michel, qui sont dans la tourmente.

Car l’affaire relance le débat : faut-il ou non interdire le X ? Portée par certaines associations de défense des droits des femmes, la question est désormais officiellement posée au Sénat où tous les géants du porno ont été entendus... tous sauf un. Il s’appelle Stéphane Pacaud, il est très discret mais ses sites cumulent près de 6 milliards de vues par mois, faisant de lui un des leaders mondiaux du X et un des Français les plus riches : sa fortune atteindrait 400 millions d’euros en 2021, selon nos confrères de Challenges.

Contenu extrême, marketing agressif, accès gratuit : aujourd’hui les sites classés X sont parmi les plus visités d’Internet, ils représentent une recherche sur 5 sur smartphone. En France, une loi interdit leur accès aux mineurs... mais elle est pour l’instant inapplicable.

Une enquête de 52’ de Rola Tarsissi, Mathieu Dreujou et Michel Pignard.