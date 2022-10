“Zone Évasion” samedi 1er octobre 2022 sur M6 : « Tour du monde en famille : partir loin pour presque rien » (vidéo)

Samedi 1er octobre à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera de découvrir sur M6 un nouveau numéro de “Zone Évasion” avec un document en deux parties « Tour du monde en famille : partir loin pour presque rien ».

Les Français aiment voir leur horizon s'élargir pendant leurs vacances. L’année dernière, ils sont 32% à être partis à l’étranger, pour vivre un dépaysement ensoleillé. Parmi eux, certains voient beaucoup plus loin. Ils réalisent le rêve de toute une vie : aller à l'aventure et parcourir la planète dans tous les sens, en famille entre amis, et pendant des mois. Avec comme feuille de route un principe simple : partir loin, très loin et avec peu de moyens.

En Argentine, nous sommes allés à la rencontre de la famille Giraud : Marie, Julien et leurs trois enfants de 4, 10 et 12 ans. Dans leur camion militaire réaménagé, cela fait déjà deux ans qu'ils parcourent le pays. Ils se font appeler la "XTG family", XTG pour Extrême Giraud, car ils aiment ce qui est... extrême. Parapente, petit avion de tourisme, randonnée sur la Cordillère des Andes, rien ne les arrête.

Lynn, Laurent et leurs deux enfants Mathieu et Océane, 10 et 7 ans, ont vendu leur maison de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) pour s'acheter un voilier. Ils veulent rejoindre le Canada, pays natal de Lynn, par la mer. Les caméras de “Zone Évasion” les ont accompagné depuis l'Occitanie, jusqu'au Cap Vert, au large des côtes sénégalaises, d'où ils vont s'élancer, sur l'océan Atlantique, pour rejoindre la Martinique à 4 000 km de là. Une croisière au long cours extrêmement mouvementée.

Rozenn et Alassane se lancent dans une aventure de plusieurs mois en camping-car. Partis d'un petit village du centre de la France avec leurs deux petits garçons de 4 et 8 ans, Eliot et Lenny, ils se sont rodés au volant de leur nouvelle maison roulante au Portugal avant de s'envoler vers les États-Unis. Mais là-bas, leur voyage va prendre une tournure complètement imprévisible. Après une grave panne de leur camping-car, ils vont faire une rencontre exceptionnelle qui va changer leur vie.

“Zone Évasion” a aussi accompagné Morgane et Aurélien qui n'ont pas hésité à s'élancer avec un bébé d'un an, Lucie, et leurs deux adolescents, Théo et Ambre. Un long voyage de plus de huit mois de paradis en paradis, de Hawaï à la Polynésie française. Le tout financé en particulier grâce aux talents de Morgane qui retape maisons et appartements pour, ensuite, les mettre en location.

La seconde partie de ce document sera diffusée samedi 8 octobre sur M6.