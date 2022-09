“Le monde en face” dimanche 2 octobre sur France 5 : « Jair Bolsonaro, un autre Brésil » (vidéo)

Dimanche 2 octobre à 21:00 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Jair Bolsonaro, un autre Brésil » réalisé par Ingrid Piponiot et Laetitia Rossi.

Alors que l'élection présidentielle brésilienne se tiendra le dimanche 2 octobre, France 5 propose le soir même un documentaire inédit sur Jair Bolsonaro.

Ses partisans le surnomment « le mythe » et voient en lui un sauveur de la nation. Conservateur, adepte d’une ligne sécuritaire dure et fervent défenseur de l’agro-alimentaire, aux dépens de l’Amazonie et des droits des peuples indigènes, Jair Bolsonaro incarne un Brésil méconnu sur la scène internationale, mais qui a toujours existé. Depuis son élection en 2018, le président brésilien choque avec son discours anti-communiste, ses paroles provocatrices sur l’Amazonie, la dictature, les femmes, l’homosexualité, les armes à feu, la pandémie, etc.

Jair Bolsonaro se vante d’être politiquement incorrect. Pourtant, ce personnage politique, bien plus complexe que le portrait ubuesque qui est souvent dressé de lui, a séduit les Brésiliens de tous les milieux sociaux. Après quatre ans à la tête du Brésil, encore soutenu par 25 % de la population, il n’a aucune intention de quitter le pouvoir. Au risque de menacer la démocratie brésilienne ?

Portrait d’un homme que personne n’attendait, mais qui n’est pas arrivé au pouvoir par hasard. Portrait d’un autre Brésil.

Les intervenants :

Bruno Meyerfeld , correspondant du journal Le monde au Brésil

, correspondant du journal Le monde au Brésil Flavio Bolsonaro , sénateur et fils aîné de Jair Bolsonaro

, sénateur et fils aîné de Jair Bolsonaro Silvio Costa , politologue et fondateur du site Congresso em foco

, politologue et fondateur du site Congresso em foco Ana Clara Costa , journaliste politique du magazine Piaui

, journaliste politique du magazine Piaui Thais Oyama , autrice de Tempête : gouvernement Bolsonaro, crises, intrigues et secrets

, autrice de Tempête : gouvernement Bolsonaro, crises, intrigues et secrets Général Santos Cruz , ancien ministre du gouvernement Bolsonaro

, ancien ministre du gouvernement Bolsonaro Damares Alves , ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l'homme (2019-2022)

, ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l'homme (2019-2022) Benjamin Teitelbaum , spécialiste de l'extrême droite contemporaine

, spécialiste de l'extrême droite contemporaine Felipe Neto , youtuber et créateur de contenu digital

, youtuber et créateur de contenu digital Joao Alberto Gonçalves , instructeur de tir

, instructeur de tir Waldir Ferraz, ami et conseiller de l'ombre de Bolsonaro.

Ce documentaire sera suivi d'un débat en direct animé par Mélanie Taravant.