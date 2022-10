“C dans l'air” dimanche 9 octobre 2022 : spéciale « Cyber : la guerre est déclarée » (vidéo)

Dimanche 9 octobre 2022 à 21:00 sur France 5, Caroline Roux proposera une spéciale de “C dans l'air” « Cyber : la guerre est déclarée » qui dévoilera l'autre facette de la guerre : une bataille sans chars ni avions, où les virus informatiques ont remplacé les bombes.

C’est l’autre facette de la guerre que se livrent en ce moment la Russie et l’Ukraine. Une bataille sans chars ni avions de chasse, où les virus informatiques ont remplacé les bombes, et où les soldats s’appellent des hackeurs. Avec un objectif : déstabiliser leurs adversaires et semer le chaos à travers les réseaux.

À l’occasion d’une soirée spéciale “C dans l’air”, Caroline Roux nous plonge au cœur de la galaxie cyber, devenue le nouveau terrain d’affrontement mondial.

En 2020, les capacités des pirates du net ont augmenté de manière exponentielle. 30 milliards de données ont été volées dans le cadre de cyberattaques. Soit autant que ces quinze dernières années cumulées. Des actes malveillants qui ont coûté près de 1 000 milliards de dollars à l’économie mondiale. Grands groupes industriels, institutions publiques, PME et particuliers… À l’ère du tout-numérique, plus personne n’est à l’abri des hackeurs.

Longtemps, ces attaques on été attribuées à des entreprises mafieuses. Aujourd’hui, ces groupes criminels sont devenus les mercenaires zélés de certains États. Ils sont capables de mettre à l’arrêt des hôpitaux, de paralyser des centrales électriques, de voler des dizaines de millions d’euros à des géants de l’économie ou encore d'influencer des élections, en manipulant les réseaux sociaux.

Et si les catastrophes à venir étaient numériques ?

De l’Ukraine aux faubourgs de Moscou, jusqu’aux ordinateurs du parti présidentiel, décryptage de cette nouvelle menace invisible, avec les experts de “C dans l’air” et la participation d’invités exceptionnels, comme John O. Brennan, ancien directeur de la CIA, interviewés par Caroline Roux.