“Dimanche en politique” du 9 octobre 2022 : Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon sur France 3

Ce 9 octobre 2022 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise.

Avec la crise énergétique, le mot sobriété a fait son entrée dans le vocabulaire politique. Le gouvernement vient d’en faire un marqueur de cet hiver pour réduire la consommation d’énergie de 10% d’ici à 2024. Une liste de quinze mesures, qui vont de la baisse du chauffage à l’eau dans les piscines, est proposée aux Français avec la volonté de les voir adhérer à ce nouvel état d’esprit.

La Nupes, de son côté, a présenté un plan et des contre-propositions pour inciter à des économies ciblant davantage les entreprises que les ménages, et demandant la gratuité des premiers kilowatt-heure pour les besoins de première nécessité, comme l’éclairage et le chauffage.

Pénurie d’essence ou difficultés d’acheminement, fermeture d’université, entreprises en chômage technique, collectivités territoriales en difficulté budgétaire, la crise énergétique n’en finit pas de produire des effets sur l’économie et la vie des personnes.

Pendant ce temps, la majorité et l’opposition ont repris à l’Assemblée les débats sur l’assurance chômage et chacun aiguise ses arguments pour mener la bataille de la réforme des retraites.

Entre débats parlementaires et appel à la mobilisation dans la rue, la gauche se cherche à nouveau un centre de gravité pour mener l’offensive. La Nupes, créée à l’initiative de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, est-elle en quête d’un second souffle ? Quelle voix pour le leader des Insoumis, absent de l’Hémicycle au moment où son groupe traverse des difficultés avec l’affaire Quatennens ?

Jean-Luc Mélenchon sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Astrid de Villaines, chef du service politique du HuffPost.