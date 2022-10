Camille Cottin dans “Les rencontres du Papotin” samedi 8 octobre 2022 sur France 2

Samedi 8 octobre à 20.30, France 2 proposera le deuxième numéro du programme “Les rencontres du Papotin” avec une interview sans filtre de la comédienne Camille Cottin.

À l’affiche en 2021 de Stillwater avec Matt Damon et House of Gucci de Ridley Scott, aux côtés de Lady Gaga et Al Pacino, Camille Cottin est sans doute l’une des comédiennes françaises les plus demandées de sa génération.

Révélée par le programme Connasse et acclamée dans la série phénomène Dix pour Cent, elle est l’invitée de ce nouveau numéro des “Rencontres du Papotin”.

L’occasion pour elle de répondre, sans filtre et sans détour, à des questions sur son enfance, sa carrière ou sa famille mais aussi de partager un moment unique et émouvant avec ces journalistes atypiques.

“Les rencontres du Papotin”, c'est un nouveau rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20:30.