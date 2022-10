“Enquêtes criminelles” mercredi 12 octobre 2022 sur W9 « Anthony Laroche : un amant trop beau pour être vrai » sur W9 (vidéo)

Mercredi 12 octobre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra sur l'affaire Anthony Laroche.

Printemps 2014. Sophie, 33 ans, fait la connaissance sur un site de rencontres d’un certain Anthony Laroche. La jolie jeune femme, qui sort d’une séparation douloureuse, tombe aussitôt sous le charme du célibataire de 37 ans. Il faut dire que d’après son profil, l’homme a tout pour plaire : cet architecte d'intérieur au physique de mannequin habite sur la célèbre Promenade des Anglais, à Nice. Pour Sophie, c’est presque trop beau pour être vrai… Et pourtant, elle n’aurait jamais imaginé ce que l’homme lui réserverait pour leur premier rendez-vous : en lieu et place d’une nuit d’amour, une nuit d’horreur.

Cette rencontre, organisée après deux mois d’échanges virtuels, Anthony Laroche l’avait promise à Sophie magique et inoubliable. Ainsi ne voit-elle pas le danger lorsqu’il lui propose une relation coquine, les yeux bandés, plongée dans le noir. Étonnée mais curieuse, Sophie se rend au domicile de son mystérieux amant. Et la voix suave de ce dernier guide la jeune femme jusqu’à la chambre… En réalité, Sophie vient de tomber dans un piège savamment orchestré. Un stratagème incroyable dans lequel sont peut-être tombées plus de 300 autres femmes car le professionnel de la « séduction » répertoriait toutes ses prétendues victimes dans un carnet !

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à l’histoire d’amour dévorante qui a coûté la vie à Marion Bouchard en janvier 2012, dans un petit appartement du centre de Dijon.

Une crise de jalousie, une violente dispute et un geste « malheureux » pour faire taire celle qui partageait sa vie… Voilà le récit que Fabien Souvigné fera plus tard du meurtre de sa jeune compagne de 21 ans. Bien plus tard car, alors qu’il aurait pu prévenir la police et assumer les conséquences de son acte, il va au contraire, pendant des semaines, tout mettre en œuvre pour cacher son crime… Seulement, malgré un plan presque parfait, Fabien Souvigné va commettre une série d’erreurs.