“C Politique” dimanche 16 octobre 2022 : les invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 16 octobre 2022 à 18:30, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50



Dans cette première partie, Thomas Snégaroff est entouré de Camille Vigogne Le Coat, Salomé Saqué et Gallagher Fenwick.

Invité : Gaël Giraud, économiste et auteur de « Composer un monde en commun » aux Éditions du Seuil.

20ème congrès du Parti communiste chinois

Invités : Antoine Bondaz, chercheur français à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine et Ursula Gauthier, journaliste, sinologue et écrivaine, spécialiste de la Chine.

Essence, une pénurie avant la grève générale ?

Reportage > 72h avec les gréviste des raffineries du Havre

Invité : Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Dans cette seconde partie, Thomas Snégaroff est rejoint par Yaël Goosz.

La France en lutte contre la vie chère.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Prisca Thevenot, députée Renaissance .

Jean-Marc Daniel, économiste.

Clémence Guette, députée LFI.

Jérôme Fourquet, politologue.