“50' Inside” samedi 15 octobre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 15 octobre 2022 à partir de 17:30, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

“50' Inside” L'actu

À la une : La famille royale, la nouvelle donne.

En intimité avec Nathalie Marquay-Pernau

Portrait : Les confidences de Jamel Debbouze.



Après 4 ans d’absence au cinéma, Jamel Debbouze revient dans « Le Nouveau Jouet » un remake du film « Le Jouet » de Francis Veber et dans lequel il reprend le rôle de Pierre Richard. L’occasion pour 50' Inside de le retrouver et de l’interroger sur son parcours mais aussi sa vie d’homme de 47 ans et de père.

La story : Jean-Jacques Goldman le faiseur de tubes.

“50' Inside” Le Mag