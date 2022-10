“C l'hebdo” samedi 15 octobre 2022 : sommaire et invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 15 octobre 2022 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Le mouvement social va-t-il s’étendre ?

Jusqu’où s’étendront les grèves et le mouvement social ? La mobilisation contre la vie chère et pour les augmentations de salaires se prépare, les prochains jours seront décisifs. Etat des lieux et analyse des rapports de force dans C l'hebdo ce soir.



Les grandes dates de l'histoire



Qu’est-ce qui fait qu’un événement entre dans l’Histoire ?

Invité : Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, qui publie “Quand l’histoire fait dates”.

Ukraine, la guerre bascule



Guerre en Ukraine : la menace d’une attaque nucléaire russe est plus présente que jamais, Poutine fait entrer l’Europe et le monde dans l’incertitude.

Invités : Pierre Haski, chroniqueur Géopolitique au 7/9 de France Inter et à L'Obs, président, Reporters sans Frontières (RSF).



Le couple et l'argent

Pourquoi les hommes sont-ils plus riches que les femmes ?

Invitée : Titou Lecoq, journaliste, féministe, blogueuse, qui a mené l’enquête et le constat est accablant.

Le grand retour de Lucky Luke

Avec “L’arche de Rantanplan” qui arrive en librairie, Lucky Luke fait son grand retour ! Mais comment rendre ce légendaire personnage ?

Invité : Jul, dessinateur.