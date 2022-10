Dimanche 16 octobre 2022 à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Sécheresse 2022 : ma maison se fissure !

Depuis 2020, Julie a découvert des fissures sur les murs de sa maison. Un phénomène de plus en plus courant dû aux canicules et épisodes pluvieux qui font bouger les sols et endommagent les maisons. Mais son assurance refuse de l'indemniser...

Gaz et électricité : les bons plans pour payer moins cher

66 Minutes vous propose quelques astuces pour payer son énergie moins cher. Exemple avec Alexandre qui fait chez lui la chasse au gaspillage.