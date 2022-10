“Enquêtes criminelles” : « Affaire Christophe Doire : un chasseur et une veuve au cœur des soupçons » mercredi 19 octobre 2022 sur W9

Mercredi 19 octobre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra sur l'affaire Christophe Doire.

C’est une affaire hors du commun dont le dénouement semble tout proche, après 27 ans de mystère.

Vichy (Allier), le 16 décembre 1995. Vers 23h30, Christophe Doire, 28 ans, quitte le domicile de son frère Olivier après avoir passé la soirée à regarder un match de football avec quelques amis. Il n’a qu’une dizaine de kilomètres à parcourir pour retrouver sa femme Maria et leur petit garçon de 9 ans. Seulement, personne ne reverra le jeune père de famille en vie. Et 27 ans plus tard, une question taraude toujours Olivier : qui a tué Christophe ?

Deux jours après la disparition de Christophe, Françoise Doire découvre la voiture de son fils en bon état, garée sur un parking. Les gendarmes font quelques relevés et la restituent à Maria, l’épouse de Christophe. Mais le soir même, le véhicule est volé et incendié. Est-ce vraiment une coïncidence ?

C’est finalement le jour de Noël, au petit matin, que deux jeunes chasseurs du coin font une macabre découverte. Dans un fossé en bordure de forêt, gît un corps… décapité. Comble de l’horreur, à la place de la tête disparue : une des bottes en caoutchouc de la victime. C'est Christophe Doire.

Le geste ayant été réalisé d’une main assurée grâce à un outil utilisé pour couper la viande, les gendarmes orientent leurs recherches vers les chasseurs que Christophe côtoyait pendant son temps libre. Mais en juin dernier, une arrestation surprise vient jeter le trouble : le coupable se trouverait peut-être dans l’entourage proche de Christophe…

Dans la deuxième partie de l’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera au meurtre de Pascal Nawrocki, 29 ans, abattu d’une balle de fusil de chasse en pleine poitrine en novembre 2016 devant la ferme qu’il habitait près de Maubeuge (Nord).

Les gendarmes identifient rapidement un suspect : un certain Thomas Jouniaux, 23 ans. Quelques semaines plus tôt, il était encore le meilleur ami de Pascal… avant de découvrir que ce dernier sortait avec son ex-compagne.

Thomas Jouniaux aurait-il tué Pascal Nawrocki par jalousie ? Pas si sûr car l’homme a un alibi en béton…