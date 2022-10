“Club Première” mercredi 19 octobre 2022 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 19 octobre 2022 à 23:00, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première le premier numéro de sa nouvelle émission “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pour son retour sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son nouveau rendez-vous : le “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent recevra chaque mercredi celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 19 octobre 2022, Laurent Ruquier recevra :

Le cinéma

Jean-Pierre Darroussin et Sarah Suco pour le film “L'école est à nous” d’Alexandre Castagnetti au cinéma le 26 octobre 2022.

Le spectacle

Thomas Hervé, pour son spectacle “T'en fais pas” au Théâtre Pixel de Paris jusqu’au 28 octobre 2022 et les 12 et 19 Novembre.

Sylvie Testud, pour la pièce “Tout le monde savait” au Théâtre de l'Oeuvre.

La Littérature

Miguel Bonnefoy, pour son livre « L'inventeur » aux éditions Rivages. Il est en lice pour le Prix Femina.

Marcus Malte, pour son livre « Qui se souviendra de Phily-Jo ? » aux éditions Zulma.

Paul El Kharrat, pour son livre « Bienvenue dans mon monde » aux éditions Harper Collins.

L'humour

Tristan Lopin, pour son spectacle “Irréprochable” en tournée et à l’Olympia les 19, 20 janvier 2023 et une date supplémentaire le 21 janvier.

Thaïs, pour son spectacle “Hymne à la joie” au Théâtre du Gymnase puis en tournée.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !