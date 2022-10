“Bel & Bien” samedi 22 octobre 2022 : les invités d'Agathe Lecaron & Ali Rebeihi

Samedi 22 octobre 2022 à 09:30, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi vous proposeront sur France 2 un nouveau numéro du magazine entièrement consacré au bien être, “Bel & Bien”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“Bel & Bien” est un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Le thème cette semaine : « Mieux respirer pour gérer le stress & vivre plus longtemps ».

Les invités :

Stéphanie Noncent, experte en cohérence cardiaque.

Véronique Brown, sophrologue.

Julie Gautier, apnéiste danseuse réalisatrice .

Marie Perbost, chanteuse lyrique.