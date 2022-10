“Quelle époque !” samedi 22 octobre 2022 : les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 22 octobre 2022 à 23:20, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !” en compagnie de Christophe Dechevanne. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“Quelle époque !” c'est le nouveau talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! “Quelle époque !” est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Voici les invités qui seront reçus ce samedi 22 octobre 2022 par Léa Salamé et Christophe Dechavanne :

François Hollande, ancien président de la République, sera l'invité de minuit.

Caroline Fourest reviendra sur son engagement pour la laïcité, un an après l'assassinat de Samuel Paty.

Sébastien Thoen viendra nous parler de son livre "Chagrin d'humour".

Paul El Kharrat nous parlera de son livre "Bienvenue dans mon monde : Moi, Paul, autiste asperger".

Emmanuelle Seigner reviendra sur l'affaire Polanski.

Le journaliste économique François Lenglet viendra nous présenter son livre "Rien ne va, mais...".

Sans oublier :

Le Phil Actu de Philippe Caverivière.

Le QMQQ (Quelques Minutes Quelques Questions).

Le Phil Pol de Philippe Caverivière.

Le Sex Club avec Camille Aumont Carnel.