“outremer.lemag” : sommaire & invités reçus du 24 au 28 octobre 2022 par Laurence Roustandjee et Brice-Laurent Dubois sur France 3 & les 1ères

Laurence Roustandjee et Brice-Laurent Dubois vous donnent rendez-vous du 24 au 28 octobre 2022 à 10:55 sur France 3 et sur les chaînes 1ère pour “outremer.lemag”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

“outremer.lemag”, c'est la connaissance partagée des Outre-mer. Pour sa deuxième saison, le magazine propose de vivre ces territoires de l'intérieur avec une nouvelle version. Chaque jour des sujets, un invité, de la cuisine et la story de la semaine. “outremer.lemag” donne à voir et à comprendre les Outre-mer par le biais de reportages mais également en donnant la parole et en suivant des Ultramarins partout où ils vivent.

Dans un décor renouvelé, 26 minutes de bonne humeur, d'évasion et d'authenticité animées par le duo Laurence Roustandjee et Brice-Laurent Dubois. Un moment de partage chaleureux et souriant pour découvrir et vivre la diversité de nos territoires.

En fin d'émission, “outremer.lemag” met en lumière deux Ultramarins par le biais d'un feuilleton de 6 minutes. Il s'intéresse au quotidien de celles et ceux qui créent, s’engagent, se dépassent, se dévouent et s’affirment.

Les invités reçus du 24 au 28 octobre 2022 :

Lundi 24 octobre : Jennifer Richard, auteure (Guadeloupe).

Mardi 25 octobre : Cleeveland, pour ses nouvelles dates de spectacle (Guyane).

Mercredi 26 octobre : Jean-Loup Pagésy, chanteur lyrique pour Don Giovani aux Antilles en décembre (Guadeloupe).

Jeudi 27 octobre : Leia Chang Soi, illustratrice, en résidence à la Cité des Arts (Polynésie).

Vendredi 28 octobre : Jacques Martial Acteur, pour sa pièce de Théâtre(Guadeloupe).