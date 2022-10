“Club Première” mercredi 26 octobre 2022 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 26 octobre 2022 à 23:00, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première le premier numéro de sa nouvelle émission “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pour son retour sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son nouveau rendez-vous : le “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent recevra chaque mercredi celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 26 octobre 2022, Laurent Ruquier recevra :

Le cinéma

Lambert Wilson et Sophie Duez pour le film “Plancha” d’Éric Lavaine, actuellement au cinéma.



Le spectacle

Djimo, pour son spectacle “A 100%” à l'Européen.

Olivia Moore, pour son spectacle “Egoïste” à la Nouvelle Eve les 9 novembre, 7 et 20 décembre 2022, 8 février 2023, 8 mars et 5 avril. Et en tournée.

Madame Fraize, pour son spectacle “Madame Fraize” au Théâtre du Rond-Point, du 13 octobre au 5 novembre 2022.

Le théâtre

Michel Fau, pour la pièce “Lorsque l'enfant paraît” au Théâtre de la Mochodière.

La Littérature

Jacques Rouveyrollis, pour son livre « Mes années lumières » aux éditions de l'Archipel.



Nicolas Rey, pour son livre « Crédit illimité » aux éditions Diable Vauvert.



Chloé Lambert, pour son livre « Nous en resterons là » aux éditions du Rocher.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !