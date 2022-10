“Sept à Huit” dimanche 30 octobre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 30 octobre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 30 octobre 2022 :

Les coulisses de Kidexpo.



Tester son cadeau de Noël, c'est le rêve de rêve de milliers d'enfants. Les coulisses de Kidexpo, une immense foire aux jouets ou des dizaines de marques présentent leurs nouveautés. 4 jours de fête avant l'heure.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 30 octobre 2022 :

Dispatition de Justine Vayrac.



La disparition de Justine, 20 ans. Qui est le jeune ouvrier agricole soupçonné d'avoir tué cette jeune femme à Brive-la-Gaillarde ?

Les vaches sacrées en Inde.

En inde, 200 millions de vaches sacrées : une vénération extrême, des rites insoupçonnés. Un reportage choc.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Serge Lama.



Les raisons de son adieu au public.